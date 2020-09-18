В Рязанской области коронавирусом заболели 620 детей

По состоянию на 11 часов пятницы, 18 сентября, в Рязанской области с начала пандемии коронавирусом заболели 620 детей. Ещё пятеро детей в возрасте от до 15 лет считаются условно заражёнными – их положительные тесты находятся на подтверждении в Минздраве.

Всего в Рязани и области COVID-19 на сегодняшний день выявлен у 7 тыс 712 человек. 35 рязанцев условно заражены. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3 тыс 94 человека. На втором месте по числу зарегистрированных случаев возрастная группа от 18 до 45 лет – 2 тыс 468 человек.

В возрасте от 65 до 80 лет заразились 1232 человека, старше 80 298 пациентов с COVID-19.