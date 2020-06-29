В Рязанской области коронавирусом болеют уже почти 500 детей

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом.

На 11 часов понедельника, 29 июня, в Рязани и области зарегистрировано уже 5154 случая COVID-19, ещё 43 являются условно подтверждёнными.

Число детей, заболевших коронавирусом, выросло до 482. 16 заболевших младше 1 года, 37 исполнился год.

Отметим, что самая многочисленная возрастная группа заболевших – от 46 до 64 лет. В ней зарегистрировано 2033 заражённых. В возрасте от 18 до 45 лет болеют 1694 человека.

763 заболевших рязанца относятся к возрастной группе от 65 до 80 лет, 182 пациента старше 80 лет.