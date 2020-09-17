В Рязанской области коронавирус выявлен у 618 детей

На 11 часов четверга, 17 сентября, коронавирус в Рязанской области официально подтверждён у 618 детей в возрасте до 18 лет. Ещё два ребёнка условно заражены. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего на данный момент в Рязани и области выявлено 7 тыс 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 34 человека считаются условно заражёнными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3 тыс 85 человек. На втором месте по числу заразившихся возрастная группа от 18 до 45 лет – 2 тыс 455 человек.

В возрасте от 65 до 80 лет заразились 1223 человека, старше 80 лет 297 пациентов рязанских больниц.