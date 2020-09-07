В Рязани завершают благоустройство Комсомольского парка

В Комсомольском парке работы по благоустройству вошли в завершающую стадию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что благоустройство проводится в рамках программы «Формирование современной городской среды». Завершить их должны до 30 сентября.

В парке сделают пешеходные дорожки, установят освещение, две спортивные площадки, малые архитектурные формы. Также будет оборудована площадка для выгула собак. Кроме того, в Комсомольском парке установят систему видеонаблюдения.

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В понедельник, 7 сентября, рабочие покосили траву, убрали строительный мусор и сухостой. На этой неделе планируется поменять испорченную плитку и повреждённое покрытие на детской площадке.

Напомним, Комсомольский парк в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители Рязани во время голосования осенью 2019 года.