В Рязани завершается капремонт канализации на улице Островского. Работы начались в 2019 году. Летом 2020 года ремонтировали участок от проезда Гоголя до улицы Высоковольтной. Работы велись с использованием современных технологий – санация с использованием полимерных материалов. Таким образом срок службы коммуникаций увеличится до 50 лет.

В администрации города рассказали, как осуществлялся ремонт. Вначале отключали один участок, от колодца и до колодца. Его промывали, освобождали от посторонних предметов. Следом, с помощью специального оборудования, заводили полимерную трубу, которая изначально находится в сжатом состоянии. С помощью паровых установок труба внутри коллектора расширяется и приобретает форму по диаметру санируемого коллектора. После этого идет герметизация трубы в колодцах, и участок запускается в работу.

Такой метод позволяет проводить капремонт без разрытия. Он уже применялся на участке от улицы Циолковского до улицы Есенина.