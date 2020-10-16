За месяц в РГУ имени С.А. Есенина скончались три преподавателя

В пятницу, 16 октября, стало известно о том, что РГУ имени С.А. Есенина понес невосполнимую потерю: всего за месяц скончались три старейших преподавателя университета. Об этом РИА «7 новостей» сообщил собственный источник.

Как стало известно, первый умер Марк Улановский. Он преподавал ранее в институте иностранных языков.

— Марк Израилевич стоял у истоков создания института иностранных языков и кафедры французского языка, — рассказал сотрудник университета.

Спустя некоторое время скончался Юрий Еремкин. Он работал на кафедре общей психологии и был кандидатом психологических наук. Некоторые источники сообщают, что педагог болел COVID-19.

Скончалась также и Зинаида Кудинова. Она была педагогом на кафедре математического анализа.