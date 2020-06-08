В Рязани выросло число «тяжёлых» пациентов с COVID-19

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В тяжёлом состоянии находятся 30 пациентов рязанских больниц, госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Отметим, что в воскресенье, 7 июня, сообщалось о том, что «тяжёлых» пациентов 22. За сутки их стало больше на 8 человек. Количество больных, подключённых к аппаратам ИВЛ, осталось прежним – 12.

Отметим также, что увеличилось число госпитализированных в больницы Рязани с COVID-19. В воскресенье их было 367, в понедельник стало 395. Число находящихся в стационарах детей не изменилось – 12.

Состояние 132 госпитализированных медиками оценивается как удовлетворительное, 233 пациента с коронавирусом находятся в состоянии средней степени тяжести.