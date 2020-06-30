В Рязани вылечили от коронавируса пациентку с серьёзным хроническим заболеванием

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В больнице имени Семашко в Рязани вылечили от коронавируса пациентку, страдающую бронхиальной астмой. Об этом сообщается на странице больницы в ВК.

68-летняя Вера Петровна С. поступила в больницу им. Н.А. Семашко с двусторонним воспалением легких. Женщина не сразу поняла, что серьёзно заболела. Она страдает астмой, поэтому первый кашель приняла за проявление своей хронической болезни. Но вскоре состояние начало усугубляться, пропал аппетит, поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить, кашель не прекращался. И больную из Рязанского района направили на лечение в ОКБ им. Н.А. Семашко в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение больные с COVID-19.

– Пациенты с сопутствующими заболеваниями требуют особого внимания врачей. У Веры Петровны на фоне пневмонии, с которой она госпитализировалась, произошло обострение бронхиальной астмы, что потребовало дополнительной терапии. Благодаря слаженной работе докторов и медицинских сестер и вовремя проведённой диагностики, пациентка пошла на поправку и через 14 дней мы благополучно выписали её домой, – говорит врач-инфекционист Елена Николаевна Смирнова.

Вера Петровна осталась довольна лечением в больнице им. Н.А. Семашко. Она отметила, что в лечебном учреждении очень вкусно кормят, пристальное внимание уделяют чистоте, тщательно моют палаты и санузлы и регулярно дезинфецируют поверхности.

– Медперсонал очень вежливый и внимательный. Мой лечащий врач Елена Николаевна Смирнова – квалифицированный специалист, очень чуткая и добрая. Я человек пожилой, многое забываю, и порой могу несколько раз спросить одно и то же, но Елена Николаевна отнеслась ко мне с понимаем и вежливо отвечала на все мои вопросы, – говорит Вера Петровна. – Медсестры в больнице тоже очень добрые, заботились о нас, как о малых детях, внимательно следили за нашим состоянием, а, делая уколы, ласково уговаривали: «Потерпите, миленькие наши». А нам и терпеть особенно нечего было, ведь руки у медсестер волшебные, и уколы они делают совсем не больно. Я благодарна больнице им. Семашко за заботу, теплое отношение, и за то, что так быстро, всего за две недели, поставили меня на ноги.