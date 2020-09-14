В Рязани врачи извлекли из бронхов ребёнка орех, который находился там больше месяца

В Рязани врачи детской ОКБ извлекли из бронхов ребёнка орех, который находился там больше месяца. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области.

Главврач больницы Инна Лебедева рассказала, что диагностика в подобных случаях затруднена, так как ребёнок, в отличие от взрослого, не всегда может сказать, что подавился или чувствует что-то в горле. Если инородное тело вовремя не извлечь, у юного пациента может начаться кашель, снижается уровень кислорода в крови, возможны нагноения в бронхиальном дереве или даже абсцесс.

Часто для того, чтобы извлечь инородное тело из дыхательных путей медикам хватает нескольких минут. Для этого они используют бронхоскоп – специальную видеосистему, позволяющую проводить диагностику и лечение дыхательных путей.

Прибор поступил в ОДКБ в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он оборудован современным экраном высокой чёткости.