В Рязани вместо многоэтажек хотят построить парковую зону

В среду, 17 сентября, на заседании рязанской городской думы обсудили изменения в генеральный план города. Депутаты решили в одном из районов Рязани вместо многоэтажек построить парки и скверы, сообщает пресс-служба городской думы.

В частности, на улицах Забайкальской и Белякова местные жители давно просили устроить им зоны для отдыха. Так, на земельных участках 2,6 га хотят оборудовать зону городских парков, скверов и бульваров.

Но так повезло не всем районам города. Например, на улице Октябрьской планируют возведение многоэтажных домов.

— Сейчас район возле дома №4а находится в шумовой зоне и зоне подлета аэродрома Дягилево. Здесь предполагается строительство восьмиэтажного, двухподъездного жилого дома. Собственник территории ОАО «Тяжпрессмаш» планирует использовать здание в качестве служебного жилья для сотрудников предприятия, — говорит и.о начальника управления градостроительства и архитектуры городской администрации Роман Шашкин.

Также хотят внести изменения в генеральный план района возле кладбища «Богородское — 2». Площадь, размером 13,6 га, планируют перевести в зону кладбищ. Члены комитета поддержали данные вопросы, но окончательное решение будет принято на заседании городской думы.

Депутаты поддержали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Интернациональной. Ранее там планировали возвести многоэтажные дома на месте лесопарков и городских лесов.

Изменения внесут и в районе дома №6 в Карцево. Предлагается отнести этот участок к зоне предприятий IV и V класса, чтобы привести в соответствие с реальным использованием.

— Сейчас там расположено здание по производству лапши быстрого приготовления, а также реализуется инвестиционный проект по развитию пищевой промышленности с ориентировочным объемом инвестиций 800 млн. рублей и созданием около 100 новых рабочих мест, — говорится в сообщении.

Помимо этого, депутаты одобрили исключение застройки на месте снесенного дома №45 по улице Право-Лыбедская и уменьшение плоащди перспективного строительтва в границах улиц Право-Лыбедская, Горького, Свободы на 0,2 га.