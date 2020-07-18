В Рязани установят еще 43 «умных» светофора

Объявлен тендер на установку «умных» светофоров еще на 19 улицах Рязани. Он опубликован на портале госзакупок.

Цена контракта составила 70 миллионов 260 тысяч пятьсот рублей. Их выделили на установку элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

В частности, средства будут потрачены на установку видеодетекторов, необходимых для фиксации плотности транспортных потоков, обзорных видеокамер для контроля ситуации на перекрестках, сетевого оборудования для передачи данных в режиме реального времени.

«Умные» светофоры оборудуют на 43 перекрестках. Заявки принимают до 24 июля. Планируется, что работы будут завершены до 30 октября текущего года.