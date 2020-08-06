В Рязани состоялось заседание штаба по отопительному сезону

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел по видеосвязи очередное заседание штаба по отопительному сезону. В нем приняли участие заместитель председателя областного Правительства Евгений Беленецкий, руководители и ответственные специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих предприятий и организаций, Ростехнадзора.

По информации управления энергетики и ЖКХ, управляющими жилищным фондом организациями разработаны мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях должна подтвердиться оформлением паспортов готовности на жилые дома до 15 сентября. По состоянию на 5 августа МУП «РМПТС» рассмотрено и подписано – 790 паспортов (около 30%), опрессовано – 1893 дома (70%). Всего паспортизации подлежат 2704 жилых дома.

В ходе заседания штаба была отмечена неудовлетворительная организация работ по замене газопровода на ул. Пушкина. АО «Рязаньгоргаз» рекомендовано указать на это подрядчику и провести на месте работ качественное благоустройство.

По поручению Владимира Бурмистрова ресурсоснабжающие предприятия и организации должны провести опиловку деревьев и окос травы, а также уборку мусора охранных зон инженерных коммуникаций и сооружений и представить в управление энергетики и ЖКХ графики благоустройства до 10 августа.

Кроме того, все организации продолжат приводить люки в нормативное состояние. Срок окончания работ по центральным улицам – 1 сентября. Контроль за работами осуществляет управление благоустройства города.

Также всем предприятиям указано на необходимость качественного обеспечения горячим водоснабжением жителей и объектов социальной сферы в настоящее время и полной готовности оборудования к несению максимальных нагрузок в условиях зимнего периода.