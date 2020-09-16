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В Рязани состоялись презентации проектов для социокультурного развития региона

Иван Федоров

16 сентября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялись презентации проектов конкурса общественных инициатив ОНФ и проекта ОНФ «Добровольцы культуры» «Мечты сбываются».

На мероприятии были представлены проекты, направленные на поддержку социокультурного развития нашего региона.

— Наша цель – спасти Россию, а через Рязань это спасение и должно прийти. Рязань – это концентрация супермужчин и суперженщин. Так давайте и будем возвращать молодых людей к своим родным истокам. Сделаем Рязань снова Великой! — высказался координатор проекта Дмитрий Кузнецов.

На презентации был представлен проект туристического маршрута для всей семьи, а также пеший маршрут, связанный со сказаниями о Петре и Февронье для более молодых пар между селом Ласково и городом Муром. Они , как было отмечено, реализуются в скором времени.

В рамках проекта «Мечты сбываются» была презентована идея члена молодежной администрации города Рязани Анастасии Горячевой. Проект под названием «Остров мастеров» направлен на туристическую привлекательность региона.


Много проектов являлись предметами ярких дискуссий за круглым столом и было ещё раз выявлено, что Рязань славится своей историей, которую надо освещать всеми способами. Через всевозможные акции, форумы и проекты.


До 20 октября можно подать заявку на официальном сайте на рассмотрение своего социокультурного проекта для нашего региона, и, если ваша идея покажется интересной, то вас ждут награды и незамедлительная реализация.

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