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В Рязани прошли учения МЧС по ликвидации разлива нефтепродуктов

7info

В среду, 23 сентября, в ходе второго этапа комплексного командно-штабного учения МЧС России были отработаны практические мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с возгоранием и разливом нефтепродуктов на территории опасного производственного объекта производственного объекта «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра»-«Центральная генерация». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. 

В показных учениях приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков, заместитель главы администрации города Рязани Владимир Бурмистров.

По легенде учений, в результате выполнения ремонтных работ произошло возгорание резервуара, что сопутствовало его разгерметизации и вытеканию мазута, на площади около пятидесяти квадратных метров. Имеется два пострадавших – работники подрядной организации.

На место происшествий незамедлительно прибыли экстренные службы: сотрудники МЧС России по Рязанской области.

Для эвакуации пострадавших использовали вертолёт санитарной авиации для отправки их в областную клиническую больницу города Рязани.

Для ликвидации горения нефтепродуктов сотрудники МЧС России по Рязанской области провели пенную атаку. Пенная атака – это подача воздушно-механической пены в очаг пожара с помощью мобильной пожарной техники (пожарные автомобили, мотопомпы). Как правило, такой метод применяется для тушения пожаров горючих жидкостей.

Таким образом, в ходе учения отработаны приёмы и способы тушения пожара, ликвидации разлива нефтепродуктов на суше, эвакуация пострадавших из зоны аварии, совершенствование слаженности действий сил и средств территориальной подсистемы Рязанской области.

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