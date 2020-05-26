В Рязани продолжается строительство пристроек к детским садам

Во вторник, 26 мая, зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов и заместитель главы администрации Рязани Сергей Савин осмотрели ход строительства пристроек к детским садам №№22, 108, 125 и 140. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
На всех этих объектах работы должны были завершиться 25 мая, но из-за коронавируса строители в намеченные сроки не уложились. Сейчас в пристройках завершается отделка, облагораживается территория, ставятся детские игровые площадки.
Евгений Беленецкий дал поручение завершить работы в течение 10 дней. Письма об этом будут направлены подрядчикам. Исключение составит детский сад №125. Там внесли изменения в проектную документацию. Из-за этого срок завершения работ продлили до 20 июня.
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