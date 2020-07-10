В Рязани продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

Режим самоизоляции для рязанцев старше 65 лет, а также граждан из группы риска продлён до 23 июля. Распоряжение об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Напомним, режим самоизоляции введён для защиты от распространения коронавируса. Находиться дома предписано людям старше 65 лет, а также тем, у кого есть определённые заболевания.

Также отметим, что с 10 июля Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений.