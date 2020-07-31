В Рязани подрядчика оштрафуют за срыв сроков по ремонту двора

В Рязани впервые в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды ремонтируют не только дворы, но и прилегающие к ним проезды.

В четверг, 30 июля, два таких двора посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Во дворе дома №14/1 по Куйбышевскому шоссе работы идут по графику. Здесь полностью заменено асфальтовое покрытие, уложен бордюрный камень. Дорожки около подъездов будут выложены плиткой. В ближайшее время подрядчик установит лавочки и урны, организует освещение.

Во дворе дома №8 по улице Предзаводской работы по благоустройству завершены. Подрядчик исправил недостатки, на которые местные жители указали во время прошлого визита Елены Сорокиной. Сейчас здесь укладывают бордюрный камень и асфальтируют проезды. Как отметила глава администрации на своей странице в Фейсбуке, подрядчик отстает от графика, за что будет оштрафован.

– Мы постепенно продолжим благоустраивать не только центральную часть города, но и окраины, до которых раньше, что называется, не доходили руки. Поселки Строитель и Шлаковый также не остаются без внимания. В рамках местных инициатив уже обустраиваются новые детские и спортивные площадки. В поселке Строитель скоро появится велодорожка и баскетбольная площадка с покрытием, детское игровое оборудование, песочницы, скамейки, – отметила Елена Сорокина.