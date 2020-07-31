В Рязани подрядчика оштрафуют за срыв сроков по ремонту двора

В Рязани впервые в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды ремонтируют не только дворы, но и прилегающие к ним проезды.
В четверг, 30 июля, два таких двора посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Во дворе дома №14/1 по Куйбышевскому шоссе работы идут по графику. Здесь полностью заменено асфальтовое покрытие, уложен бордюрный камень. Дорожки около подъездов будут выложены плиткой. В ближайшее время подрядчик установит лавочки и урны, организует освещение.
Во дворе дома №8 по улице Предзаводской работы по благоустройству завершены. Подрядчик исправил недостатки, на которые местные жители указали во время прошлого визита Елены Сорокиной. Сейчас здесь укладывают бордюрный камень и асфальтируют проезды. Как отметила глава администрации на своей странице в Фейсбуке, подрядчик отстает от графика, за что будет оштрафован.
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