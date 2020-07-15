В Рязани починили оборванную троллейбусную линию

Вечером в среду, 15 июля, в Рязани на Московском шоссе произошёл обрыв троллейбусной линии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, провод под путепроводом у ТРЦ «М5 Молл» оборвал проезжавший там грузовик МАЗ.

Из-за обрыва троллейбус маршрута №1 временно ходил до улицы Крупской. По данным администрации Рязани, ремонт был завершён в 21.35, троллейбусы вернулись на свой маршрут.