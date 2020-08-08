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В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

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В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе финал конкурсов впервые прошел в режиме онлайн.

5 августа жюри оценили подготовку участниц в прямом эфире и выбрали победителей.

Участницы соревновались в 4 возрастных категориях

Категория «Little» 5-7 лет

– победительница Клубкова София
– 1-я вице мисс — Плесакова Мирослава
– 2-я вице мисс — Мамоян Ева
– Мисс зрительских симпатия — Куликова Полина
– Фотомодель — Камзелева Александра
– New face — Олейник Элеонора

Категория «Young» 11-13 лет

– победительница — Фирсова Кира
– 1-я вице мисс — Ефимова Полина
– 2-я вице мисс — Ковалевич София
– Мисс зрительских симпатий — Воронкова София
– Фотомодель — Аржанова Таисия
– Мисс подиум — Беляева Арина
– New face — Евсюкова Марьяна

Категория «Teenager» 14-16 лет

– победительница- Сторчеус Алина
– 1-я вице мисс- Баринова Екатерина
– 2-я вице мисс — Ильина Полина
– Мисс зрительских симпатий — Головина Елизавета
– New face — Баринова Екатерина

«Российская красавица» 17-25 лет

– победительница-Колесникова Юлия
– 1-я вице мисс- Гулина Елена
– 2-я вице мисс- Майорова Екатерина
– Фотомодель — Матаева Ирина
– Мисс зрительских симпатий — Андрюшина Полина
– Мисс подиум — Белянина Елена
– Мисс топ-модель — Окишор Алина

Гран-при конкурса получила Клубкова София.

10 августа в Москве состоится финал Всероссийского конкурса «Юная Российская красавица 2020». Рязанскую область там будут представлять Клубкова София, Ковалевич София и Баринова Екатерина 14-16 лет.

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