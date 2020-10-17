В Рязани по улице Почтовой проехала иномарка

В пятницу, 16 октября, по улице Почтовой в Рязани промчался автомобиль. Видео проезда по пешеходной улице опубликовано на RZN LIFE.

Пользователи соцсетей в комментариях выразили предположения, что из-за ремонта моста у цирка такие явления могут стать нередкими.

Как сообщили в ГИБДД Рязанской области, нарушитель уже найден. Автомобиль остановили на улице Есенина. Его водитель, вопреки предположениям, оказался трезв. А пассажир, он же владелец, был пьян.

Как пояснил водитель, он оказывал владельцу авто услугу «трезвый водитель». Кроме проезда по пешеходной улице были зафиксированы и другие нарушения: с автомобиля «Митсубиши» были сняты регистрационные знаки, а водитель не вписан в страховку.

Нарушителю грозит крупный штраф.