В Рязани отремонтируют скамейки на Лыбедском бульваре

В четверг, 6 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров осмотрел зоны отдыха на Лыбедском бульваре. Он обратил внимание на скамейки и поручил отремонтировать и покрасить их.

– Недопустимо, чтобы в историческом центре Рязани находились объекты в таком состоянии, – отметил он.

Владимир Бурмистров также поручил городским службам следить за чистотой и своевременной уборкой мусора на территории.