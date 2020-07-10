В Рязани открывается выставка «Мой славный городок на Мокше»

С 16 июля в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества открывается выставка работ художника-любителя из Кадома Полиной Любови Николаевны «Мой славный городок на Мокше». Это будет 16-я выставка в цикле областных выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины – 75-летию Победы в ВОВ», а также проходит в рамках Национального проекта «Культура» и Федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

Полина Любовь Николаевна родилась 21 сентября 1988 года в Кадоме. Изобразительным искусством заинтересовалась с раннего детства. В 2004 г. окончив учебу в средней школе и художественном отделении Кадомской детской школы искусств, поступила в Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера. После учебы вернулась в свой родной поселок Кадом и в 2010 г. устроилась работать в Кадомский районный Дом культуры художником-оформителем. А с 2011 г. и по настоящее время совмещает работу художника с работой преподавателя художественного отделения Кадомской детской школы искусств. В 2016 г. Любовь Николаевна окончила Московский Государственный институт культуры (филиал) Рязанский заочный институт и получила квалификацию — специалист по рекламе.

В своем творчестве отдает предпочтение изображению пейзажей родного края. Можно сказать, что вся выставка посвящена любимому поселку.

На выставке рязанцы увидят работы, выполненные в разных техниках, разными художественными материалами. Автор показывает милые и дорогие каждому кадомчанину улочки и переулки, озера и знаменитые холмы, раздольные луга, утопающие в разнотравье, небольшие деревеньки Кадомского района, тихо доживающие свои дни среди зарослей крапивы и полыни.

Выставка работ Любови Полиной откроет свои двери 16 июля в 12.00 по адресу: Урицкого, 72 и продлится до 3 августа 2020 г.

Выставка будет работать ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00, вход бесплатный.