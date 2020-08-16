В Рязани от коронавируса умер ещё один человек

От коронавируса в Рязани умер ещё один человек. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.ru.

Очередная смерть пациента, заражённого COVID-19, зафиксирована в воскресенье, 16 августа. На данный момент в Рязанской области умерли уже 38 человек с коронавирусом.

Отметим, что официально в качестве причины смерти коронавирус указывается не всегда. Человек, заражённый COVID-19, может умереть от хронического или сопутствующего заболевания.