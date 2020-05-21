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В Рязани обсудили мероприятия по улучшению качества водопроводной воды

7info
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В Рязани под председательством зампреда правительства Рязанской области Евгения Беленецкого прошла рабочая встреча по поводу модернизации системы водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В ходе совещания было отмечено, что водолазы начали обследовать Дядьковский затон, где находится водозабор Окской очистной станции. После их работы станет ясно, что надо сделать для улучшения качества воды. 

Напомним, ранее было предложено углубить дно Дядьковского затона, расчистить акваторию. Кроме того, планируется провести ремонт оборудования. 

Водоканалу поручено представить план мероприятий.  Кроме того, как отметила пресс-служба мэрии, муниципальным предприятием планируется увеличить количество собственных артезианских скважин. В частности, планируется построить на первом этапе три скважины объёмом поднимаемой воды до двух тысяч кубических метров в сутки.

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