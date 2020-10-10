Суббота, 10 октября, 2020
14.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

В Рязани на общегородском субботнике собрали более 120 кубометров мусора

Елена Лобанова

10 октября в Рязани состоялся первый общегородской субботник, на котором собрали более 120 кубометров мусора, пишет пресс-служба администрации города. 

На уборку вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации, региональных ведомств и активные рязанцы. 

— Санитарная очистка охватила все районы областного центра. С зелёных зон парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог убрали мусор, сухие ветки, опавшую листву, — рассказали в пресс-службе администрации Рязани. 

Кроме того,на субботнике убрали и Портовый проезд. Туда на сбор мусора отправились работники МБУ «ДБГ», водоканала и РГРЭС. 

— На субботнике было задействовано более 20 единиц различной техники, и уже вывезено более 120 кубометров мусора, — говорится в сообщении. 

Месячник по благоустройству города продолжится и далее. Следующий субботник запланирован на 17 октября. Тогда активисты уберут еще одну стихийную свалку в районе Кузьмина оврага.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Депутату Рязанской облдумы Станиславу Подолю суд вынес запрет на совершение определенных действий

Новости Рязани
В пятницу, 9 октября, стало известно, что Басманный суд Москвы запретил депутату Рязанской облдумы Станиславу Подолю совершать определенные действия. Об этом сообщает...
Узнать больше

В Рыбновском районе более 400 человек пробежали 21 км в рамках празднования юбилея С.А. Есенина

Новости Рязани
В субботу, 10 октября, в Рыбновском районе прошел легкоатлетический марафон, посвященный празднованию 125-летия со дня рождения С.А. Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла 3 место в короткой программе на чемпионате России 2020

Новости Рязани
16-летняя фигуристка Александра Трусова приняла участие в чемпионате России 2020. Уроженка Рязани выступила в короткой программе с результатом и заняла 3 место. В этом сезоне...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе Ольга Викторовна Колесник

Новости Рязани
Рязанский институт развития образования понёс невосполнимую утрату. На 52 году жизни скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе, почётный работник общего образования РФ Ольга Викторовна...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 10 октября Спортивные выходные в ЦПКиО– 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);– 11.00 – гимнастика...
Узнать больше

Рязанский театр кукол получил премию Правительства РФ

Культура
Со своим спектаклем «Доктор Айболит» Рязанский областной театр кукол стал обладателем премии Правительства РФ. Итоги конкурсной комиссии опубликованы на сайте федерального Минкульта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+