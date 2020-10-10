В Рязани на общегородском субботнике собрали более 120 кубометров мусора

10 октября в Рязани состоялся первый общегородской субботник, на котором собрали более 120 кубометров мусора, пишет пресс-служба администрации города.
На уборку вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации, региональных ведомств и активные рязанцы.
Кроме того,на субботнике убрали и Портовый проезд. Туда на сбор мусора отправились работники МБУ «ДБГ», водоканала и РГРЭС.
Месячник по благоустройству города продолжится и далее. Следующий субботник запланирован на 17 октября. Тогда активисты уберут еще одну стихийную свалку в районе Кузьмина оврага.