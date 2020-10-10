В Рязани на общегородском субботнике собрали более 120 кубометров мусора

10 октября в Рязани состоялся первый общегородской субботник, на котором собрали более 120 кубометров мусора, пишет пресс-служба администрации города.

На уборку вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации, региональных ведомств и активные рязанцы.

— Санитарная очистка охватила все районы областного центра. С зелёных зон парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог убрали мусор, сухие ветки, опавшую листву, — рассказали в пресс-службе администрации Рязани.

Кроме того,на субботнике убрали и Портовый проезд. Туда на сбор мусора отправились работники МБУ «ДБГ», водоканала и РГРЭС.

— На субботнике было задействовано более 20 единиц различной техники, и уже вывезено более 120 кубометров мусора, — говорится в сообщении.

Месячник по благоустройству города продолжится и далее. Следующий субботник запланирован на 17 октября. Тогда активисты уберут еще одну стихийную свалку в районе Кузьмина оврага.