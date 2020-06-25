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В Рязани готовятся отметить 125-летие Сергея Есенина

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В четверг, 25 июня, состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения С.А. Есенина.

Участников заседания, которое состоялось в режиме видеоконференции, поприветствовал губернатор Николай Любимов. Он отметил, что празднование юбилея С.А. Есенина должно пройти достойно, на высоком уровне.

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что из-за коронавируса план мероприятий, посвященных юбилею С.А. Есенина, существенно не изменился.

Любимов проинформировал, что из-за пандемии COVID-19 планируется перенести на более поздний срок проведение выставок, посвященных жизни и творчеству С.А. Есенина, в Российских центрах науки и культуры в Баку, Ташкенте, Париже, Сухуме. Большинство мероприятий пройдут до конца года. Крупнейшие из них – Международный научно-практический симпозиум «Биография и творчество Есенина в контексте мировой культуры», межрегиональная научная конференция на тему сохранения культурного и природного наследия, а также Всероссийский есенинский праздник поэзии.
Губернатор обратился к заместителю Министра культуры РФ с рядом предложений, в том числе о согласовании есенинской площадки на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в 2020 году. Алла Манилова отметила, что этот вопрос будет взят на личный контроль. «Мы планируем, что форум состоится в очном формате, и даже есть возможность повысить его международный статус, – сказала Алла Манилова. – Все, что связано с именем С.А. Есенина, надо обязательно использовать на мероприятиях форума».

В рамках заседания состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением Всероссийской есенинской недели, реализации ряда выставочных, образовательных, издательских проектов, а также информационной поддержкой юбилейных мероприятий.

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