В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

На улице Гагарина в Рязани автомобиль сбил 81-летнюю пенсионерку с 5-летней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
ДТП произошло в среду, 5 августа, в 19.45 у дома №83А на улице Гагарина. Наезд на пешеходов совершил автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением 23-летнего жителя Рязани.
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
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