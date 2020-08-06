В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

На улице Гагарина в Рязани автомобиль сбил 81-летнюю пенсионерку с 5-летней девочкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло в среду, 5 августа, в 19.45 у дома №83А на улице Гагарина. Наезд на пешеходов совершил автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением 23-летнего жителя Рязани.

По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.