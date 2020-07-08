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В развитие туризма в Рязанской области вложено 3 млрд рублей

7info 2
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В развитие внутреннего туризма в Рязанской области вложено 3 млрд рублей. Об этом сказал губернатор Николай Любимов в ходе видеоконференции, организованной в рамках проекта «Прямая линия гостеприимства».

Глава региона отметил, что за последние несколько лет в Рязанской области произошел качественный рывок вперед в плане развития сферы туризма, создано около 700 новых рабочих мест, сформирован туристско-рекреационный кластер «Рязанский», объекты которого пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона.

– Мы сегодня ставим задачу продвигаться внутрь региона, развивать отдаленные территории, богатые культурно-историческими и природными ресурсами. Одним из таких туристических центров является город Касимов, – сказал губернатор.

Он отметил, что по примеру кластера «Рязанский» разработан проект кластера «Касимовский». Планируется вовлечение в туристский оборот объектов культурного наследия, преобразование общественных пространств, создание рекреационных комплексов, развитие агро- и экотуризма с привлечением инвесторов. Реализация проекта запланирована на период с 2020 по 2025 годы.

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