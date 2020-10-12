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В понедельник в Рязани на популярные маршруты вышли 6 автобусов из Москвы

Елена Лобанова

С понедельника, 12 октября, на рязанские маршруты вышли 6 автобусов из Москвы, сообщает пресс-служба администрации города. 

Всего в распоряжении города находятся 50 «ЛиАЗов». 

— Комфортные низкопольные автобусы, оборудованные всем необходимым, в том числе видеокамерами, прошли необходимое техническое обслуживание и будут поэтапно выпускаться на линию, — говорится в сообщении. 

Начальник управления транспорта Андрей Михно заметил, что все московские автобусы будут работать без кондукторов, так как в салонах установлены два валидаторы для оплаты картами. Заплатить за проезд рязанцы теперь смогут не только у водителя, но и в салоне. 

— Таких автобусов без кондукторов мы сможем выпустить значительно больше. Машины, в первую очередь, будут добавляться на социально важные маршруты, например №№2, 13, 11, 20 и в отдаленные поселки, — рассказал Андрей Михно. 

Так как новые автобусы уже вышли на маршруты, то старые решили отправить на кампермонт. После выполнения всех работ транспорт вернут на линии.

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