В понедельник в Рязани на популярные маршруты вышли 6 автобусов из Москвы

С понедельника, 12 октября, на рязанские маршруты вышли 6 автобусов из Москвы, сообщает пресс-служба администрации города.
Всего в распоряжении города находятся 50 «ЛиАЗов».
Начальник управления транспорта Андрей Михно заметил, что все московские автобусы будут работать без кондукторов, так как в салонах установлены два валидаторы для оплаты картами. Заплатить за проезд рязанцы теперь смогут не только у водителя, но и в салоне.
Так как новые автобусы уже вышли на маршруты, то старые решили отправить на кампермонт. После выполнения всех работ транспорт вернут на линии.