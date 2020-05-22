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В Октябрьском районе Рязани ликвидировали несанкционированные свалки

7info
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В Рязани продолжают ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На этот раз пресс-служба мэрии отчиталась об уборке мусора в Октябрьском районе города. 

В четверг, 21 мая, мусор был убран от дома №22 на улице Голенчинской. Оттуда вывезли более 24 кубометров отходов. С Ряжского шоссе вывезли 100 кубометров древесного мусора. 

Кроме того, на территории квартала «Б» микрорайона Дашково-Песочня покосили траву и вывезли мусор. 

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