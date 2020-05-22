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В одном из сёл Рязанской области сняли на видео семью лис

7info7
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Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы не только в жизнь людей, но и в экологию планеты. Многие федеральные и международные СМИ писали о «чудесах природы», которые происходят в разных уголках Земли.

Во многие города начали возвращаться редкие птицы и животные, а общая экологическая ситуация на планете начала улучшаться.

Не стала исключением Рязанская область. Так в одном из сёл, близ домов людей, поселилась семья лис – сука и пять лисят.

Малыши спокойно резвятся на полянке, греются на солнышке, играют и совсем не боятся людей.

Видео в редакцию РИА «7 новостей» прислал один из жителей деревни. Сельчане просят не называть его географического наименования, так как заботятся о лисьей семье и боятся вторжения «непрошенных» гостей.

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