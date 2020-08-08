В новом сезоне ТЮЗ покажет рязанцам «Анну Снегину» и «Очень страшную сказку»

В пятницу, 7 августа, в Рязанском театре юного зрителя состоялся сбор коллектива после долгого перерыва. Напомним, все театры были вынуждены приостановить свою деятельность из-за угрозы распространения коронавируса.

Художественный руководитель театра Марина Есенина рассказала о том, что рязанцы увидят в ТЮЗе в новом сезоне. Как сообщает официальная группа театра ВКонтакте, нас ждут премьеры спектаклей «Анна Снегина», «Белые кораблики», «Очень страшная сказка», «Садко», «Обыкновенное чудо».

В планах театра – гастроли в Йошкар-Оле, участие в фестивале «Сказочное королевство» в Севастополе, а также гастроли театров из Владимира и Йошкар-Олы на рязанской сцене.

Отмечается также, что театр готов к работе в новых непростых условиях.