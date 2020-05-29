В Клепиковском районе москвичка без прав устроила ДТП

В четверг, 28 мая, в Клепиковском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 17.00 на втором километре дороги «Тума-Малахово-Колесниково-Акулово» автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги и врезался в дерево.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, за рулём находилась 56-летняя жительница Москвы. Прав на управление автомобилем у женщины нет.
В результате аварии, и водителю и 59-летнему пассажиру оказывалась помощь врачей.
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