В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

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В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова появился новый потерпевший. Об этом, со ссылкой на адвоката актёра Эльмана Пашаева, сообщает РИА Новости.

Теперь в деле появился ещё один потерпевший – второй сын Сергея Захарова. С ним потерпевших стало четверо: жена погибшего, его брат и двое сыновей.

Напомним, в результате аварии, устроенной нетрезвым Ефремовым на Садовом кольце в Москве, погиб рязанец Сергей Захаров.