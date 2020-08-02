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В ЦПКиО в Рязани открылся скейт-парк

В субботу, 1 августа, в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня города, в Рязани открылся скейт-парк. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Скейт-парк находится в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Заниматься там могут свободно все желающие любители скейтбординга. 

На сайт мэрии отмечается, что скейт-парк нового поколения был устроен с прочным и долговечным помостом из бетона, который позволит кататься ребятам в любое время года. Он украшен граффити от руководителя арт-группы Graffiti Lab Антона Шульгина.

В торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта принимали участие замглавы администрации Надежда Штевнина и начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов.

Выступая перед собравшимися, Штевтина отметила, что в Рязани уже стало доброй традицией на День города дарить такие подарки. 

– В этом году одним из них стал новый скейт-парк. Пользуйтесь им с удовольствием, но не забывайте про экипировку и шлемы, – приводит слова чиновницы пресс-служба администрации.

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