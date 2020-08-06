В центре Рязани автомобиль сбил велосипедиста

В центре Рязани столкнулись автомобиль и велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в среду, 5 августа, в 20.45 у дома №2 на улице Соборной. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил столкновение с 35-летним велосипедистом.
В результате ДТП велосипедист получил травмы, ему потребовалась врачебная помощь.
По факту ДТП проводится проверка.
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