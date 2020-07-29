В больницы Рязанской области поступили передвижные флюорографы

В июле 2020 года в рамках Национального проекта «Здравоохранение» больницы Рязанской области получили новые передвижные флюорографы. Новые цифровые аппараты, размещённые на базе машины КамАЗ, поступили в Сасовский межрайонный медицинский центр и Ермишинскую районную больницу.

Современные флюорографы обладают высокой разрешающей способностью, дают более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку.

Мобильный комплекс лучевой диагностики предназначен для проведения массового рентгенологического обследования населения с целью раннего выявления заболеваний органов грудной клетки. КамАЗ быстро доставит рентген в любые, даже самые отдаленные села близлежащих районов.

По словам врачей, теперь можно будет обследовать большую часть населения.