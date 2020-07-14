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Новости РязаниОбщество

В больницах остаются более 300 рязанцев с коронавирусом

7info
Изображение Julio Cesar Velasquez с сайта Pixabay

На понедельник, 13 июля, в больницах Рязани остаются 303 пациента с коронавирусом, четверо из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Состояние 29 человек оценивается врачами как тяжёлое. Из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Состояние 51 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 223 пациента –  средней степени тяжести. 

В сообщении оперативной группы отмечается, что остальные заболевшие переносят болезнь в лёгкой форме и госпитализация им не требуется.

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