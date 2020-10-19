В 38 рязанских образовательных учреждениях выявлен коронавирус

На утро понедельника, 19 октября, в Рязанской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в 38 образовательных учреждениях. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Случаи коронавируса зарегистрированы в 11 детских садах, 19 школах, 5 сссузах и 3 вузах.

Всего же на 08.30 19 октября в Рязани и области с начала пандемии зарегистрировано уже 9 тыс 434 случая COVID-19.

Напомним также, что по данным опергруппы, на вечер воскресенья, 18 октября, в рязанских больницах находились 306 пациентов с коронавирусом.