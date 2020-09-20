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Новости РязаниОбщество

Увеличилось число случаев COVID-19 в районах Рязани

7info
Изображение Tumisu с сайта Pixabay

Мэрия Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом в районах города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации

На 15 часов 19 сентября в Рязанской области был зарегистрирован 7 тыс 781 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани с начала пандемии заболели уже 4 тыс 40 жителей.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский – 1303 случая. Прирост за сутки – 8 человек.

В Октябрьском районе Рязани заболели уже 1136 человек, прирост за сутки – 6. 

В Железнодорожном районе число заболевших за сутки выросло на 1 и составляет 982 человека.

Меньше всего заболевших в Советском районе – 619. Там за день зарегистрировали 3 новых случая COVID-19. 

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