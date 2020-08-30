Увеличилось число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

На 18 часов воскресенья, 30 августа, в больницах Рязани остаются 149 пациентов с COVID-19, в том числе 2 детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Число госпитализированных пациентов увеличилось – напомним, в субботу в больницах оставалось 147 человек.

Число пациентов в тяжёлом состоянии не изменилось – 13 человек, также как и число больных на искусственной вентиляции лёгких – 7. Состояние 36 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 100 пациентов – средней степени тяжести.

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Остальные заражённые COVID-19 рязанцы переносят болезнь легче, они проходят курс лечения дома под наблюдением медиков.