Увеличилось число рязанцев, госпитализированных с COVID-19

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Выросло число пациентов больниц в Рязани с COVID-19. По данным оперативной группы правительства Рязанской области, на 7 июня в лечебных учреждениях региона на лечении находятся 367 пациентов с коронавирусом, в том числе 12 детей. В субботу в больницах было 354 пациента с коронавирусной инфекцией.

В тяжёлом состоянии находятся 22 человека. 12 из них на ИВЛ. Состояние 104 пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, 241 пациент в состоянии средней степени тяжести.

У остальных заражённых болезнь протекает легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома под контролем врачей.