Умер ещё один рязанец с коронавирусом

В Рязани умер ещё один человек с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru.

На данный момент число жертв COVID-19 в Рязанской области достигло 37. Отметим, что не во всех случаях официально подтверждается смерть именно от коронавируса. Речь идёт об умерших людях, у которых при жизни был обнаружен вирус.

Всего же с начала пандемии COVID-19 в Рязанской области зарегистрирован уже у 6 тыс 684 человек. За сегодняшний день выявлено 29 новых случаев.