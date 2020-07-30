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Новости РязаниСпорт

У «Рязани-ВДВ» новый главный тренер

7info

Главным тренером женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» назначен Георгий Шебаршин. Об этом сообщила пресс-служба команды. 

В качестве футболиста Шебаршин выступал за команды: «Мосэнерго» (Москва), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Витязь» (Подольск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Фортуна» (Мытищи).

Игровую карьеру он закончил в 2008 году. После этого работал тренером в структуре клуба «Химки». В женском футболе тренировал клуб «Россиянка» с 2016 года до расформирования команды в 2017 году. После этого работал в Училище олимпийского резерва №2 в Звенигороде.

Отметим, что команду Шебаршин возглавил всего за два дня до начала чемпионата России, который стартует уже 1 августа. В этот день в гостях «десантницы» сыграют с «Чертаново». 

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