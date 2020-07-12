У рязанцев стали в два раза чаще выявлять антитела к коронавирусу

У жителей Рязани стали в два раза чаще выявлять антитела к коронавирусу, которые помогают бороться с заболеванием. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Показатель вырос с 3% до 7% за месяц наблюдений. В сюжете отмечается, что этот показатель невысокий – для остановки пандемии иммунитет на COVID-19 должен выработаться хотя бы у 60% населения.

Антитела к COVID-19 находят в крови тех, кто переболел коронавирусом, а также у тех, кто перенёс заболевание без видимых проявлений и зачастую даже не знал об этом.

В Рязани обследование на сопротивляемость болезни прошли порядка 600 человек. По словам директора центра гематологии, онкологии и иммунологии медуниверситета Валерия Демихова, для анализа берётся кровь из вены. Затем её облучают лазером определённой длины волны. Если в крови есть антитела, её оптическая плотность меняется.