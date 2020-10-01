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Театр на Соборной открывает сезон спектаклем «Анна Снегина»

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В пятницу, 2 октября, Рязанский театр юного зрителя откроет 83-й сезон премьерой спектакля «Анна Снегина». Неудивительно, что именно эту постановку зритель увидит накануне 125-летия Сергея Есенина.

«Анна Снегина» ставится на сцене ТЮЗа не в первый раз. В 1980 году спектакль по поэме Есенина поставил заслуженный деятель искусств России Сергей Константинович Кузьмин. Теперь же свою версию представила художественный руководитель театра Марина Есенина. Её спектакль – одновременно и камерный, и масштабный, как сама поэзия Сергея Есенина. Он и о любви, и о весне, и о Родине, и о революции. Чуть более чем за час перед зрителями разворачиваются судьбы поэта, Анны Снегиной, крестьянства и целой страны.

Камерность и масштабность спектакля подчёркивается и тем, как задействовано сценическое пространство. Действие то разворачивается в уголке сцены, высвеченном лишь лучом света, то переходит в зал, на балконы и в ложи.

Главный герой в исполнении Дмитрия Мазепы получился настоящим «есенинским» хулиганом. При минимуме декораций мы видим его и на охоте, и на сеновале, и среди крестьян у плетня. Герой одинаково органично читает стихи, объясняется с Анной, выпивает с мельником и танцует с деревенскими девушками.

В спектакле звучат не только строки из поэмы «Анна Снегина», но и песни на стихи Есенина. Их дополняет проникновенная музыка, написанная Владимиром Устиновым.

Спектакль длится 1 час 15 минут без антракта. Премьера состоится 2 и 3 октября. Собираясь в театр, не забудьте захватить защитную маску.

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