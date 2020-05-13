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Театр кукол представит online-премьеру спектакля «Луна для всех одна»

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В режиме самоизоляции Рязанский театр кукол приглашает на online-премьеру. 15 мая в 19.00 в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале можно будет посмотреть спектакль «Луна для всех одна».

Впервые в мировой истории театра кукол: 10 участников из разных стран — Асанда Рилитьяна (ЮАР), Клаудиа Гомеш (Португалия), Иден Харбуд (Великобритания), Густаво Кампос (Бразилия), Ходжат Зейнали (Иран), Нозоми Нагаи (Япония), Питер Дэвидсон (Австралия), Валери Мисс (США), Екатерина Филиппова (Россия) и Бат-Улзий Даваасурен (Монголия) — создали спектакль за 6 дней, что называется, «с нуля».

Режиссер спектакля – многократный лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Борис Константинов.

Художественное оформление: Мастерская «Сделано Клинино» и «Мастерская Антонова-Константинова» (ГИТИС).

В силу камерного формата увидеть «Луну…», которая стала целью и финальной «фазой» совместного проекта Международной Молодежной комиссии UNIMA (Union Internationale de la Marionnette\Международный союз театров кукол) и Рязанского театра кукол, осуществленного при поддержке СТД РФ и Российского центра UNIMA, «в живую» могли только участники XVII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Показы проходили в малом зале. В течение одного дня. Благодаря новым технологиям спектакль станет доступен для всех наших друзей, коллег, зрителей.

Вас ждет путешествие через все формы, фазы, рифмы и жанры, которые только возможны под Луной и на Луне.

Начало Online-премьеры 15 мая в 19.00.

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