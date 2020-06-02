Театр кукол покажет спектакль «Зимы не будет»

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Рязанский театр кукол продолжает серию online-трансляций. 3 июня, в день памяти артистки Рязанского театра кукол Валии Абрамовой в официальной группе театра ВК и на YouTube-канале состоится показ спектакля «Зимы не будет» (6+).

Во дворе самой обычной городской многоэтажки растет мудрое дерево. В его тени в заброшенной овощной лавочке на колесах нашла приют тетя Паша. Таких как она принято называть «лицо без определенного места жительства». Она опекает четырех бездомных котов: Одноглазого, Рыжего, Тощего и Новенькую. Что с ними будет, когда с дерева упадет последний лист и наступит зима? А может быть, случится чудо, и «бабье лето» никогда не закончится?

Начало online трансляции в 19:00.