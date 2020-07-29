Свежие данные о возрасте заболевших коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальную информацию о возрасте заразившихся коронавирусом.

На 11 часов среды, 29 июля, в Рязани и области выявлено 6 тыс 240 случаев COVID-19, ещё 26 являются условно подтверждёнными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2509 человек.

На втором месте по числу заражённых идёт возрастная группа от 18 до 45 лет, в которой заболели 1 тыс 976 человек. В возрастной группе от 65 до 80 лет коронавирусом заразились 977 человек, старше 80 лет 234 заболевших.

Кроме того, коронавирус выявлен у 544 детей в возрасте от 0 до 18 лет.