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Свежие данные о возрасте заболевших коронавирусом в Рязанской области

7info7
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18 июля в 11.30 опергруппа Правительства Рязанской области обновила данные по COVID-19 в регионе.

Из 5883 выявленных и 38 условно подтверждённых случаев больше всего больных в возрастной группе от 46 до 64 лет. Их количество составляет 2356 человек.

Второй по численности является возрастная группа от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории болеют 1877 человек.

В «серебряном» возрасте от 65 до 80 лет больны 904 человека. 221 человеку с COVID-19 более 80 лет.

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 13 человек;

от 46 до 64 лет – 14 человек;

от 65 до 80 лет – 11 человек.

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